Archéologie d’un paysage agraire, Maison de la Sirène, Collonges-la-Rouge

Archéologie d’un paysage agraire Samedi 27 juin, 14h30 Maison de la Sirène Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Après l’évocation des ressources traditionnelles : archives, cadastre de 1831, mémoire des Collongeois, prospection de terrain… sera présenté l’apport récent de la technologie Lidar qui renouvelle notre connaissance du passé agricole de Collonges-la-Rouge où la culture de la vigne et des châtaignes occupait une place essentielle, à l’invitation des Amis de Collonges, nous irons ensuite découvrir avec un archéologue, quelques exemples du patrimoine rural collongeois : granges, cabanes de vignes, séchoirs à châtaignes, terrasses viticoles etc.

Maison de la Sirène 7bis, rue de la Barrière Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « olivier.meyer@lilo.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 18 95 61 »}]

Randonnée à la découverte du patrimoine viticole et celui de l’exploitation des châtaignerais des hauts de Collonges-la-Rouge. randonnnée patrimoine rural