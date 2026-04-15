Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle Collonges-la-Rouge
Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle Collonges-la-Rouge vendredi 5 juin 2026.
Collonges-la-Rouge
Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle
13 place de la mairie Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – 260 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-11
Stages de trois jours dédiés à la découverte et à la pratique de la calligraphie et de l’enluminure traditionnelle, ouverts aux débutants et initiés avec une pédagogie personnalisée. Fournitures incluses .
13 place de la mairie Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 43 00 48 quid.novi@tutanota.com
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English : Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle
L’événement Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme
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