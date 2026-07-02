Don Quichotte de Chine et d’Espagne, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Don Quichotte de Chine et d’Espagne Jeudi 5 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Orchestre

Des berges du fleuve Yangtze aux plaines arides de la Mancha, de la poésie classique chinoise, délicate et sensible, aux vers épiques de l’hidalgo Don Quichotte, ce programme est un grand voyage entre deux eldorados musicaux. Liao Changyong en est l’éclaireur, tenant dans sa voix autant d’héritage traditionnel chinois que de feu ravélien. Une soirée hommage aux dynasties musicales, et à leurs porte-voix contemporains.

Programme

Airs et chansons traditionnels de Chine :

Huang Zi

Trois souhaits d’une rose

Nostalgie printanière de l’être aimé

Liu Xue’an, Les haricots rouges

Chen Tianhe, Où est passé le printemps ?

Qing Zhu

Je t’attends au fleuve Yangtze

Le Fleuve Yangtze coule vers l’est

Lu Zaiyi, Qu’il est rare que la lune soit si ronde et claire !

Zhou Yi, L’épingle à cheveux dorée

Xu Peidong, La lune au dessus du Mont éternel

Maurice Ravel

Fanfare de « L’Éventail de Jeanne »

Don Quichotte à Dulcinée

Jacques Ibert

Valse de « L’Éventail de Jeanne »,

Quatre chansons de Don Quichotte

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697255-don-quichotte »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-don-quichotte-de-chine-et-despagne-84671 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Johanna Malangré | Liao Changyong Orchestre