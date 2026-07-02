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Don Quichotte de Chine et d’Espagne, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 5 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Don Quichotte de Chine et d’Espagne, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Don Quichotte de Chine et d’Espagne Jeudi 5 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Orchestre
Des berges du fleuve Yangtze aux plaines arides de la Mancha, de la poésie classique chinoise, délicate et sensible, aux vers épiques de l’hidalgo Don Quichotte, ce programme est un grand voyage entre deux eldorados musicaux. Liao Changyong en est l’éclaireur, tenant dans sa voix autant d’héritage traditionnel chinois que de feu ravélien. Une soirée hommage aux dynasties musicales, et à leurs porte-voix contemporains.

Programme
Airs et chansons traditionnels de Chine :
Huang Zi 
Trois souhaits d’une rose
Nostalgie printanière de l’être aimé
Liu Xue’an, Les haricots rouges 
Chen Tianhe, Où est passé le printemps ?
Qing Zhu 
Je t’attends au fleuve Yangtze
Le Fleuve Yangtze coule vers l’est 
Lu Zaiyi, Qu’il est rare que la lune soit si ronde et claire ! 
Zhou Yi, L’épingle à cheveux dorée
Xu Peidong, La lune au dessus du Mont éternel 
Maurice Ravel
Fanfare de « L’Éventail de Jeanne » 
Don Quichotte à Dulcinée 
Jacques Ibert
Valse de « L’Éventail de Jeanne », 
Quatre chansons de Don Quichotte

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697255-don-quichotte »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-don-quichotte-de-chine-et-despagne-84671 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Johanna Malangré | Liao Changyong Orchestre

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