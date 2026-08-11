Informations pratiques

Donnez une seconde vie à votre ordinateur (install party linux) Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Samedi 12 septembre, 11h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’idée est simple : avant de remplacer ou de jeter un ordinateur qui semble devenu trop vieux, pourquoi ne pas vérifier s’il peut encore servir ?

En parallèle de la Journée de la Gratuité #5, nous organisons pour la première fois une ‘Install Party Linux’ .

L’idée est simple : avant de remplacer ou de jeter un ordinateur qui semble devenu trop vieux, pourquoi ne pas vérifier s’il peut encore servir ?

De nombreux PC fonctionnent encore très bien pour les usages du quotidien : naviguer sur internet, consulter ses mails, effectuer des démarches administratives, regarder des vidéos ou rédiger des documents.

Pourtant, avec la fin du support de Windows 10 et les exigences de Windows 11, beaucoup d’ordinateurs sont aujourd’hui considérés comme non utilisables alors qu’ils sont encore parfaitement capables de rendre service.

Nous vous proposons de découvrir Linux, un système d’exploitation libre et gratuit qui permet souvent de prolonger la durée de vie d’un ordinateur de plusieurs années et qui, dans l’utilisation, a de nombreux point communs avec Windows.

Comment ça se passe ?

Venez avec votre ordinateur : des bénévoles seront présents pour regarder avec vous ce qu’il est possible de faire.

Si votre machine s’y prête, nous pourrons vous accompagner pour installer Linux et lui offrir une seconde jeunesse.

Aucune connaissance informatique n’est nécessaire : l’objectif est avant tout d’échanger, de découvrir et de montrer qu’il existe des alternatives avant de remplacer son matériel.

Vous avez un ordinateur qui dort dans un placard ?

Apportez-le !

Si vous n’en avez plus l’usage, vous pourrez également le donner lors de la Journée de la Gratuité afin qu’il puisse être réemployé par quelqu’un d’autre.

Vous cherchez un ordinateur pour un usage simple ?

Certains ordinateurs récupérés pourront peut-être être remis en état et trouver un nouveau foyer.

Une démarche écologique et solidaire

La fabrication d’un ordinateur nécessite beaucoup de ressources et d’énergie. Prolonger sa durée de vie est souvent l’un des gestes les plus efficaces pour réduire son impact environnemental.

Le meilleur ordinateur est souvent celui que l’on possède déjà.

Cette Install Party s’inscrit donc pleinement dans l’esprit de la Journée de la Gratuité : réparer plutôt que jeter, partager plutôt qu’acheter, et permettre aux objets de continuer leur histoire.

Plus de détail : [https://www.collectif-lesfolepis.org/events/donnez-une-seconde-vie-a-votre-ordinateur-install-party-linux/](https://www.collectif-lesfolepis.org/events/donnez-une-seconde-vie-a-votre-ordinateur-install-party-linux/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00.000+02:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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