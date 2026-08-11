Informations pratiques

Journée de la gratuité #5 Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Samedi 12 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres ! Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent et revenez pour chiner gratuitement les objets qui vous intéressent !

5ème édition de la journée de la gratuité !

Faisons circuler les objets qui peuvent être utiles aux autres !

Venez dès le matin déposer les objets qui vous encombrent …

… et venez l’après-midi, pour chiner gratuitement les objets qui vous intéressent !

Dès 9h :

Venez déposer vos objets !

– En bon état de fonctionnement

– Sans contrepartie, seul le plaisir de donner compte.

– Dans les emplacements prévus

Dès 11h :

Venez chiner des objets !

– Seulement les objets qui vous seront utiles

– Pour votre usage uniquement (revente interdite !)

– Dans un esprit de courtoisie, envers les autres, envers les bénévoles …

Ce qui est accepté :

– Petits meubles jusqu’à 50 cm x 50 cm x 1 m environ

– Livres

– Vêtements ni troués ni tâchés, chaussures et chaussons en bon état, mis par paire, dans un sac fermé avec la pointure indiqué dessus. Idem pour les sous-vêtements (chaussettes, collants, culottes/slips…).

– Jouets et jeux complets, peu encombrants

– Vaisselle et petite décoration en bon état

– Petits appareils électroménager en état de fonctionner

Si nous jugeons que votre article rentre dans la catégorie « objets de collection / objets atypiques » ou qu’il est à la limite de ce que nous acceptons en terme de taille, nous pourrons vous demander un numéro de téléphone pour venir le chercher à la fin de la journée.

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Un vieux vélo traine au fond de votre garage ? Vous pouvez l’amener comme don pour les visiteurs de la journée de la gratuité. L’association Rayons d’actions récupérera les vélos restants en fin de journée afin que votre fidèle monture ai une nouvelle vie!

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Pour la première fois nous organisons une [install party linux](https://www.collectif-lesfolepis.org/events/donnez-une-seconde-vie-a-votre-ordinateur-install-party-linux/) lors de la journée de la gratuité, vous pouvez ramener votre vieux PC qui traine dans votre armoire pour lui donner une seconde jeunesse pour votre propre usage ou choisir de le donner lors de la journée de la gratuité.

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Faute de place, nous ne prendrons pas les objets (trop) encombrants. Vous pouvez néanmoins nous apporter une photo que nous afficherons sur le lieu à côté de l’accueil.

Il est également possible de proposer des services bénévoles ! Un tableau est prévu à cet effet, ainsi que pour faire circuler le nom des associations ou entreprises qui recyclent les objets.

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L’association n’est pas responsable des défauts constatés après l’acquisition. Les objets non distribués à l’issue de la manifestation seront laissés à disposition de l’association.

Plus de détail sur [https://www.collectif-lesfolepis.org/events/journee-de-la-gratuite-5/](https://www.collectif-lesfolepis.org/events/journee-de-la-gratuite-5/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T17:00:00.000+02:00

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Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin – 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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