Dorian Wood Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Dorian Wood

Samedi 29 mai 2027 de 19h à 20h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 19:00:00

fin : 2027-05-29 20:20:00

Date(s) :

2027-05-29

Avec Xavela Lux Aeterna, l’inclassable artiste américaine Dorian Wood livre un hommage incandescent à la légendaire Chavela Vargas.

À la croisée du concert, du rituel et de la performance, ce spectacle fait résonner la voix intemporelle de celle que l’on appelait le son de la terre qui pleure .



Figure libre et transgressive, Chavela Vargas a incarné toute sa vie la révolte, l’amour et l’affirmation de soi. En écho à ce destin, Dorian Wood tisse un lien intime entre héritage musical et engagement personnel. Pour ceux d’entre nous qui ont été mis à l’écart par la société, Chavela est une présence divine , confie Dorian Wood, qui partage avec elle des racines costariciennes, son homosexualité et même sa date de naissance. Accompagnée d’un quatuor à cordes et d’un guitariste, Dorian Wood revisite les grands classiques de Chavela en mêlant la tradition des rancheras et du boléro à des arrangements contemporains et une présence scénique intensément habitée. Entre dépouillement et puissance, la musique devient ici un espace de mémoire et de transformation. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

With Xavela Lux Aeterna, the unclassifiable American artist Dorian Wood delivers an incandescent tribute to the legendary Chavela Vargas.

L’événement Dorian Wood Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues