Dornecy en fête ! Carnaval Place du Champ de foire Dornecy samedi 21 février 2026.
Gratuit
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21
L’association Dornecy en Fêtes organise son carnaval RDV au Champ de foire à partir de 14h30 pour profiter de l’atelier maquillage Départ du défilé à 16h Buvette ouverte à partir de 14h30, bière, vin chaud, café Venez déguster nos crêpes/gaufres Goûter offert aux enfants après le défilé 1 adulte déguisé = 1 vin chaud ou un café offert .
