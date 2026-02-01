Dornecy en fête ! Carnaval Place du Champ de foire Dornecy

Dornecy en fête ! Carnaval

L’association Dornecy en Fêtes organise son carnaval RDV au Champ de foire à partir de 14h30 pour profiter de l’atelier maquillage Départ du défilé à 16h Buvette ouverte à partir de 14h30, bière, vin chaud, café Venez déguster nos crêpes/gaufres Goûter offert aux enfants après le défilé 1 adulte déguisé = 1 vin chaud ou un café offert .

Place du Champ de foire Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté dornecyenfetes@gmail.com

