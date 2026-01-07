Double finale de truck trial à Montalieu Centre 4×4 et Tout Terrain Montalieu-Vercieu

Double finale de truck trial à Montalieu

Centre 4×4 et Tout Terrain Base de Loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu Isère

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Pass journée 12.5€

Pass Week-end 19.5€

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

2026-09-26

Après deux ans de suspension le truck trial revient à Montalieu pour son 30eme anniversaire avec une manifestation inédite la finale conjointe de l’Europa truck trial et le trophée de France truck trial .

Restauration et buvette sur place.

English : Montalieu Truck Trial

For the 25th year in a row, this unique event will stop in Montalieu-Vercieu, in the heart of the Vallée Bleue Leisure Centre, for the only French stage of the season.

