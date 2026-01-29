Green Triathlon des Balcons du Dauphiné 4e édition

Base de loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu Isère

Tarif : 28 – 28 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le Green Triathlon des Balcons du Dauphiné revient avec un programme familial et sportif. Pendant cinq jours, petits et grands peuvent s’initier au triathlon. Venez assister également aux championnats de ligue Auvergne Rhône-Alpes et de France militaire.

.

Base de loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 24 22 26 contact@fitdays.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Balcons du Dauphiné Green Triathlon is back with a family and sports program. For five days, young and old alike can try their hand at triathlon. Come and watch the Auvergne Rhône-Alpes league and French military championships.

L’événement Green Triathlon des Balcons du Dauphiné 4e édition Montalieu-Vercieu a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné