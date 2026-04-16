Double LOTO à Bucey les Gy Bucey-lès-Gy
Double LOTO à Bucey les Gy Bucey-lès-Gy samedi 25 avril 2026.
Bucey-lès-Gy
Double LOTO à Bucey les Gy
salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez tenter votre chance au double loto organisé par l’association Les Bog’s et le patrimoine de Oiselay .
1er loto ouverture des portes à 12h30 début des jeux à 13h30.
2ème loto ouverture des portes à 18h15 début des jeux à 19h00.
bons d’achat. Réservation obligatoire (1 carton offert). .
salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 51 37
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English : Double LOTO à Bucey les Gy
L’événement Double LOTO à Bucey les Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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