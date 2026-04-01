Doudou raconte 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou
Doudou raconte 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou jeudi 16 avril 2026.
Plonévez-du-Faou
Doudou raconte
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Doudou raconte à la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou
Le jeudi 16 avril à 14h00
Des histoires pour petites et grandes oreilles, à savourer jusqu’à 3 ans
> entrée libre et gratuite .
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
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English : Doudou raconte
L’événement Doudou raconte Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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