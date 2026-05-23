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Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes

Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes

Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Vieux Doulon

Adresse : Place du Vieux Doulon

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 23:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

La Maison de Quartier de Doulon – Accoord, l’association des commerçants de Doulon & le café associatif La Petite Cure s’associent pour vous proposer la première édition de « Doulon est dans la place ». Au programme : des restitutions d’ateliers, des initiations, des concerts, des animations tout public, un stand bar et un stand restauration.

Place du Vieux Doulon Nantes 44300


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