Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes
Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 23:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
La Maison de Quartier de Doulon – Accoord, l’association des commerçants de Doulon & le café associatif La Petite Cure s’associent pour vous proposer la première édition de « Doulon est dans la place ». Au programme : des restitutions d’ateliers, des initiations, des concerts, des animations tout public, un stand bar et un stand restauration.
Place du Vieux Doulon Nantes 44300
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