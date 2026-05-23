Doulon est dans la place Place du Vieux Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 23:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La Maison de Quartier de Doulon – Accoord, l’association des commerçants de Doulon & le café associatif La Petite Cure s’associent pour vous proposer la première édition de « Doulon est dans la place ». Au programme : des restitutions d’ateliers, des initiations, des concerts, des animations tout public, un stand bar et un stand restauration.

Place du Vieux Doulon Nantes 44300



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