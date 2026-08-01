Downhill Cup RS Vars
samedi 29 août 2026 · Vars
Informations pratiques
Vars
Downhill Cup RS
Vars Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
La Downhill Cup RS est un événement de VTT de descente qui se déroulera les 29 et 30 août 2026 à Vars, concluant la saison estivale.
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Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com
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English :
The Downhill Cup RS is a downhill mountain biking event that will take place on August 29 and 30, 2026, in Vars, marking the end of the summer season.
L’événement Downhill Cup RS Vars a été mis à jour le 2026-08-10 par Office du Tourisme de Vars
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