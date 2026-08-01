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AGENDA · Vars

Downhill Cup RS Vars

samedi 29 août 2026 · Vars

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
05560 Vars
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Vars

Downhill Cup RS

Vars Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

La Downhill Cup RS est un événement de VTT de descente qui se déroulera les 29 et 30 août 2026 à Vars, concluant la saison estivale.
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Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31  info@otvars.com

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English :

The Downhill Cup RS is a downhill mountain biking event that will take place on August 29 and 30, 2026, in Vars, marking the end of the summer season.

L’événement Downhill Cup RS Vars a été mis à jour le 2026-08-10 par Office du Tourisme de Vars

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