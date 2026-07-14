Drag Show – Gloria Godass and Co Théâtre du Cercle Rennes
samedi 13 mars 2027 · Théâtre du Cercle · Rennes
Informations pratiques
Drag Show – Gloria Godass and Co Théâtre du Cercle Rennes Samedi 13 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €
Performance • Tout public • Dans le cadre de Quartiers en Scène
Représentation Drag Show après 1 semaine de stage d’initiation pour les 10 participant.es.
Rechercher son drag, c’est comme chercher son clown : un alter ego magnifié, troublant les genres et libérant les identités.
Dans le cadre du stage d’initiation, cette soirée révèle les numéros imaginés et créés par les participant·es, entre maquillage, costumes, transformations corporelles et poses scéniques, pour inventer de nouvelles manières d’être et affirmer des figures Queen, King ou Queer uniques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-13T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-13T21:00:00.000+01:00
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http://www.theatreducercle.com https://quartiers-en-scene.fr/programmation/
Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128
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