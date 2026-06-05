DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

Blagnac

DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Projection organisée par le musée Aeroscopia.

L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Aeroscopia Museum.

L’événement DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE