DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac
DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac vendredi 21 août 2026.
Blagnac
DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Projection organisée par le musée Aeroscopia.
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Aeroscopia Museum.
L’événement DRAGONS CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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