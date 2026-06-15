MAMMA MIA ! CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac
MAMMA MIA ! CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac vendredi 7 août 2026.
Blagnac
MAMMA MIA ! CINE SOUS LES ETOILES
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:20:00
Date(s) :
2026-08-07
Projection organisée par le musée Aeroscopia.
Sophie, une jeune fille de 20 ans sur le point de se marier, avoue à ses meilleures amies et demoiselles d’honneur qu’elle a secrètement invité trois hommes à son mariage qui, selon le journal intime de sa mère, sont susceptibles d’être son père, qu’elle ne connaît pas.
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Aeroscopia Museum.
L’événement MAMMA MIA ! CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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