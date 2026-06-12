Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 Larzicourt
Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 Larzicourt mercredi 15 juillet 2026.
Larzicourt
Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30
place de l’église Larzicourt Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 -vDrôles d’écailles à la RNR de LarzicourtTout public
Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30
Venez découvrir le monde fascinant des reptiles à la RNR de Larzicourt avec des animateurs passionnés.
Rendez-vous place de l’église de Larzicourt (51) pour aller vers la réserve.
De 14h00 à 16h30 pour tout public gratuit et sur inscription obligatoire au 03 26 72 54 47.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. .
place de l’église Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30
Wednesday, July 15, 2026, 2:00 p.m. 4:30 p.m. Scale samples at the Larzicourt Regional Research Network
L’événement Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 Larzicourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne