Larzicourt

Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30

place de l’église Larzicourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 -vDrôles d’écailles à la RNR de LarzicourtTout public

Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30

Venez découvrir le monde fascinant des reptiles à la RNR de Larzicourt avec des animateurs passionnés.

Rendez-vous place de l’église de Larzicourt (51) pour aller vers la réserve.

De 14h00 à 16h30 pour tout public gratuit et sur inscription obligatoire au 03 26 72 54 47.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. .

place de l’église Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30

Wednesday, July 15, 2026, 2:00 p.m. 4:30 p.m. Scale samples at the Larzicourt Regional Research Network

L’événement Drôles d’écailles à la RNR de Larzicourt mercredi 15 juillet 2026 14h 16h30 Larzicourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne