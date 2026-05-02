“DRÔLES D’OISEAUX”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
“DRÔLES D’OISEAUX”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
“DRÔLES D’OISEAUX”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
“DRÔLES D’OISEAUX”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée
Dans la galerie d’histoire naturelle et la salle des beaux-arts, nous allons partir à la découverte d’animaux étonnants. Ouvrez grand les yeux formes rigolotes, couleurs variées…Puis, place à la création chacun fabriquera de jolis oiseaux en papier “impression effet aquarelle”, prêts à se poser sur votre propre arbre à oiseaux .
Pour les enfants de 3 à 6 ans. .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
dRÔLES D’OISEAUX, family activities at the Joseph Denais Museum in Beaufort en Vallée
L’événement “DRÔLES D’OISEAUX”, animation famille au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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