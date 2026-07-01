“Drôles d’oiseaux au jardin”, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

“Drôles d’oiseaux au jardin” Samedi 4 juillet, 16h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Des oiseaux à plumes, à pois, à rayures ou même à surprises… Dans cet atelier, les enfants imaginent et fabriquent de drôles de zosiaux en laissant libre cours à leur créativité. En volume ou dessinés, petits ou grands, réalistes ou complètement farfelus, leurs oiseaux prennent vie grâce à une multitude de matières, de textures et de couleurs : papier, carton, tissu, plumes, éléments naturels, peinture et bien d’autres trésors à assembler.

Un moment ludique pour inventer, découper, coller, dessiner et créer une véritable volière de créatures uniques et pleines de fantaisie.

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Atelier de fabrication d’oiseaux de toutes les formes et de toutes les couleurs. oiseaux atelier