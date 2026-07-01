Tubas & compagnie, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

Informations pratiques

Tubas & compagnie Samedi 4 juillet, 17h45 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:45:00+02:00 – 2026-07-04T18:45:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:45:00+02:00 – 2026-07-04T18:45:00+02:00

Symphonie des basses

L’ensemble de tubas des conservatoires de Chaville, Meudon et Suresnes composé de 12 tubistes de talent interprètera des extraits de musique de films avant la projection du film d’animation Le Robot sauvage :

1. Mélodie joyeuse d’André Waignein

2. Duo IX. Thème et 4 variations de Thierry Thibault

3. Hedwig’s Theme (Harry Potter) de John Williams

4. In Dreams (Le Seigneur des anneaux) de Fran Walsh et Howard, arr. : Michael Story

5. Double Trouble (Harry Potter) de John Williams, arr. : Michael Story

6. Sarabande. Thème et 2 variations de G. F. Haendel, arr. : Larry Clark

7. Star Wars. Main Title de John Williams, arr. : Michael Story

8. Over the Rainbow (Le magicien d’Oz) d’Harold Arlen

9. Raiders March (Raiders of the Lost Ark) de John Williams, arr. : Michael Story

10. Mamma Mia ! de Benny Andersson, Stig Anderson et Bjorn Ulvaeus, arr. : Michael Story

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

L’ensemble de tubas des conservatoires de Chaville, Meudon et Suresnes se produira sur scène avec des extraits de musiques de films tubas concert

adobe stock