Drôles d’oiseaux – Des contes qui donnent la parole aux animaux, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Drôles d’oiseaux – Des contes qui donnent la parole aux animaux Dimanche 29 novembre, 14h30 Bibliothèque de la Cité

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T14:30:00+01:00 – 2026-11-29T15:30:00+01:00

Patrick Mohr nous embarque dans un voyage à tire d’ailes pour explorer le monde de ceux qui ont vaincu la gravité : les oiseaux, nos cousins à plumes. Du colibri au condor, du moineau à l’autruche, on chevauche les vents à la découverte de cet univers emplumé, jonglant avec les mots, les roucoulements, les flûtes et les appeaux. Les oiseaux font partie de nous, de notre histoire. Ils sont liés à la nuit, au mystère, à la sagesse, mais aussi à l’amour et à la lumière. Ils sont indissociables de nos existences. Que serait un monde sans oiseaux ?

Ce spectacle donne la parole aux animaux et propose de nous reconnecter aux êtres vivants. Il s’inscrit dans un projet de recherche et de création sur les rapports entre les êtres humains et les autres animaux, mené par le théâtre Spirale.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Avec Patrick Mohr, conteur et Denis Favrichon, musicien // Bibliothèque de la Cité – Espace musique // 29 novembre 2026 // de 14h30 à 15h30 // tous publics, dès 7 ans

DR