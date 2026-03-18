Drôles d’Oiseaux une exposition mode et métiers d’art

85 rue du Général Goureau Ingwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

¿Drôles d’oiseaux¿ est une exposition pluridisciplinaire née de la photographie inspirante de Muriel Pénicaud. Elle rassemble autour d’elle une quinzaine d’artisans du collectif Qui es-tu ?, qui proposent chacun une interprétation singulière à travers leurs métiers d’art.

Dans la continuité de deux expositions précédemment organisées par la Fédération Française de la création couture sur mesure — Pièces uniques en 2024 et Entrez dans la danse en 2025 —, Drôles d’oiseaux est une exposition pluridisciplinaire née de la photographie inspirante de Muriel Pénicaud. Elle rassemble autour d’elle une quinzaine d’artisans du collectif Qui es-tu ?, qui proposent chacun une interprétation singulière à travers leurs métiers d’art. S’y ajoutent des créations de mode de la Fédération Française de la création couture sur mesure établissant un dialogue subtil entre matières, volumes et identité. Les photographies de Muriel Pénicaud complètent ce parcours, offrant un fil conducteur poétique et introspectif.

Une immersion sensible où se rencontrent arts d’exception, mode et regard photographique. 0 .

85 rue du Général Goureau Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 47 20

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English :

¿Drôles d?oiseaux¿ is a multi-disciplinary exhibition born of the inspirational photography of Muriel Pénicaud. It brings together around her some fifteen artisans from the Qui es-tu? collective, each offering a singular interpretation of their craft.

L’événement Drôles d’Oiseaux une exposition mode et métiers d’art Ingwiller a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre