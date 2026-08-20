Du château de Brévannes à l’hôpital Emile Roux, Hôpital Emile Roux, Limeil-Brévannes

Informations pratiques

Du château de Brévannes à l’hôpital Emile Roux Samedi 19 septembre, 14h00 Hôpital Emile Roux Val-de-Marne

Visite gratuite sur inscription. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez lors d’une visite guidée l’ancien domaine de Brévannes, transformé successivement en hospice puis en hôpital par l’Assistance Publique de Paris.

L’hôpital Émile Roux ouvre les portes de son domaine de 22 Ha pour une visite commentée par Philippe Schmit, urbaniste, directeur, et Delphine Leboullenger, architecte conseil au CAUE du Val-de-Marne.

Vous pourrez ainsi découvrir le château, son parc et les bâtiments patrimoniaux, témoins de l’évolution de la médecine et de l’architecture hospitalière aux XIXème et XXème siècles.

D’une durée d’environ deux heures, la visite se fera uniquement en extérieur, et certains cheminements peuvent s’avérer difficiles d’accès. Il est donc conseillé de venir équipé de bonnes chaussures et en fonction de la météo (parcours d’environ 2km).

Hôpital Emile Roux 1 Avenue de Verdun 94450 Limeil Brévannes Limeil-Brévannes 94450 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229572 »}] Depuis Créteil, Villeneuve-Saint-Georges ou Boissy-Saint-Léger, prendre le bus STRAV ligne J1, J2 ou K jusqu’à l’arrêt Le Naoures.

Visite commentée

Hôpital Emile Roux, visite lors des Journées Européennes du Patrimoine © S. Jabeur, CAUE 94