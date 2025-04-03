Du cinéma dans mon Village Nogent-sur-Vernisson
Du cinéma dans mon Village Nogent-sur-Vernisson jeudi 4 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Du cinéma dans mon Village
Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Du Cinéma dans mon Village
Du Cinéma dans mon Village Aller au cinéma est le loisir préféré des Français, et cet engouement va croissant. Seul hic les cinémas sont en ville, et, quand on habite en milieu rural , il faut faire souvent beaucoup de kilomètres pour accéder aux salles… Comment faire pour que le cinéma existe dans nos villages ? Et ainsi satisfaire la population qui y habite, empêchée ou non de se déplacer… Mais aussi offrir aux touristes de passage leur loisir préféré sur place… Cet enjeu de loisir est important, car une projection cinématographique, c’est un moment de rencontre et de convivialité fort, avec éventuellement des discussions diverses. 7 .
Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53 mairie.ngv@wanadoo.fr
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English :
Cinema in my Village
L’événement Du cinéma dans mon Village Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD
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