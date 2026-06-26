Nogent-sur-Vernisson

Forum des associations

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Forum des associations

Forum des associations. De 14h à 18h au gymnase. Tombola à 17h. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Associations Forum

L’événement Forum des associations Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD