Forum des associations Nogent-sur-Vernisson
Forum des associations Nogent-sur-Vernisson dimanche 30 août 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Forum des associations
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Forum des associations
Forum des associations. De 14h à 18h au gymnase. Tombola à 17h. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53
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English :
Associations Forum
L’événement Forum des associations Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GATINAIS SUD
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