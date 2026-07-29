AGENDA · Nogent-sur-Vernisson
Feu d’artifice Nogent-sur-Vernisson
samedi 22 août 2026 · Nogent-sur-Vernisson
Informations pratiques
Nogent-sur-Vernisson
Feu d’artifice
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Feu d’artifice, concert, repas et buvette
Feu d’artifice, concert, repas et buvette .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53
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English :
Fireworks, concert, dinner, and refreshment stand
L’événement Feu d’artifice Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-22 par OT GATINAIS SUD
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