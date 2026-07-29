Informations pratiques

Nogent-sur-Vernisson

Feu d’artifice

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Feu d’artifice, concert, repas et buvette

Feu d’artifice, concert, repas et buvette .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

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English :

Fireworks, concert, dinner, and refreshment stand

L’événement Feu d’artifice Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-07-22 par OT GATINAIS SUD