Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

Du Clic au Déclic avec Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 16:00:00

fin : 2026-09-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Mes premiers pas sur ordinateur

Venez découvrir les bases utiliser la souris, le clavier, ouvrir des logiciels, créer et

enregistrer des fichiers et documents !

L’Arcade ; Public débutants ; Durée 1h30

Toutes les animations sont gratuites, inscription sur place, par mail, téléphone ou via le site internet toki-toki.fr .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : Du Clic au Déclic avec Franck

L’événement Du Clic au Déclic avec Franck Bidart a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bidart