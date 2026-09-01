Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart
jeudi 10 septembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Du Clic au Déclic avec Franck
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:00:00
fin : 2026-09-10 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Mes premiers pas sur ordinateur
Venez découvrir les bases utiliser la souris, le clavier, ouvrir des logiciels, créer et
enregistrer des fichiers et documents !
L’Arcade ; Public débutants ; Durée 1h30
Toutes les animations sont gratuites, inscription sur place, par mail, téléphone ou via le site internet toki-toki.fr .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Du Clic au Déclic avec Franck
L’événement Du Clic au Déclic avec Franck Bidart a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bidart
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