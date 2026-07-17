Du daguerréotype au light painting, Musée d’art et d’histoire Alfred Douët, Saint-Flour

Informations pratiques

Du daguerréotype au light painting Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

De la découverte de la photographie au light painting, il n’y a qu’un clic ! Petits et grands sont invités à voyager à travers l’histoire de la photographie, de ses premières expérimentations aux techniques contemporaines. Cette exploration se poursuit par une initiation au light painting, permettant de créer des images lumineuses originales tout en laissant libre cours à sa créativité.

Musée d’art et d’histoire Alfred Douët 15, place d’armes, 15100 Saint-Flour, Cantal Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Musées de Saint-Flour