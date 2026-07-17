Du daguerréotype au light painting, Musée d’art et d’histoire Alfred Douët, Saint-Flour
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire Alfred Douët · Saint-Flour
Informations pratiques
Du daguerréotype au light painting Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Alfred Douët Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
De la découverte de la photographie au light painting, il n’y a qu’un clic ! Petits et grands sont invités à voyager à travers l’histoire de la photographie, de ses premières expérimentations aux techniques contemporaines. Cette exploration se poursuit par une initiation au light painting, permettant de créer des images lumineuses originales tout en laissant libre cours à sa créativité.
Musée d’art et d’histoire Alfred Douët 15, place d’armes, 15100 Saint-Flour, Cantal Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
©Musées de Saint-Flour
À voir aussi à Saint-Flour (Cantal)
- Festival Saint-Flour en Jazz 6ème édition Saint-Flour 29 juillet 2026
- Festival FuriosFest 6ème édition Rock metal Saint-Flour 21 août 2026
- Petites bêtes, grands dégâts, Musée de la Haute Auvergne, Saint-Flour 20 septembre 2026