Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les 31 juillet et 1er août, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin et le musée Jules Barbey d’Aurevilly proposent deux journées consacrées au dandysme à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Lectures théâtralisées, table ronde, conférences, visites, expositions et avant-première de L’Ensorcelée permettront d’explorer l’héritage de Barbey d’Aurevilly et l’actualité d’une pensée qui continue d’interroger notre rapport à l’identité, à l’apparence et à la singularité.

• 14h00 TABLE RONDE > Le dandysme ses fondements, politiques et réinventions contemporaines avec la participation de Massimiliano MOCCHIA DI COGGIOLA, Bruno CENTORAME, Julien SAPORI et Stanislas CHAPEL.

Médiateur Julien DESHAYES.

Cette table ronde propose de revenir aux fondements historiques, philosophiques et politiques du phénomène afin d’en mesurer toute la portée.

Le dandysme interroge plusieurs questions qui demeurent d’actualité Comment préserver sa singularité dans une société de masse ? Jusqu’où le corps peut-il devenir un espace de contestation ?

Que signifie construire sa propre identité dans un monde dominé par les mécanismes de visibilité ?

La discussion explorera également les héritages contemporains du dandysme.

Informations pratiques

– RDV Cour du musée Jules Barbey d’Aurevilly.

– Gratuit, dans la limite des places disponibles.

– Sans réservation.

• 14h00 à 15h30 ATELIERS JEUNE PUBLIC

À travers deux ateliers complémentaires, le jeune public va s’approprier les codes du dandysme.

Le premier atelier propose une initiation à la calligraphie, pratique où l’écriture, comme extension de la parure, devient un espace du dandysme, révélant l’importance accordée par le dandy au choix des matériaux et au souci du détail.

Le second atelier propose de concevoir un accessoire masculin disparu ou aujourd’hui marginalisé.

Entre héritage et réappropriation, les participants questionnent la place de l’accessoire comme marqueur d’identité et de singularité.

Informations pratiques

– RDV Cour du musée Jules Barbey d’Aurevilly.

– Accès libre et gratuit.

– A partir de 5 ans.

• 16h00 VISITE THÉÂTRALISÉE > Un dandy parmi ses revenants aux pays des fantômes de Jules Barbey d’Aurevilly .

Dans le pays de Saint-Sauveur-le-Vicomte, les morts ne désertent jamais vraiment les rues. Ils attendent seulement que quelqu’un ose encore les regarder passer.

Le village, hanté de plain-pied, devient alors un théâtre sans rideau, où les visiteurs, sans savoir à quel moment cela a commencé, se retrouvent pris dans leur procession.

Au fil du parcours, les revenants surgissent, reprenant voix et corps. Proches disparus, silhouettes insaisissables, personnages réels ou transfigurés par l’écriture, tous remontent à la surface du réel comme si la terre refusait de les tenir ensevelis. On dit que ce sont ceux que Jules Barbey d’Aurevilly a connus. Ici commence une traversée hors du temps, car chez Jules, rien n’est jamais tout à fait mort. Too late ? Pas sûr.

Informations pratiques

– Au départ de la cour du musée Jules Barbey d’Aurevilly.

– Gratuit.

– Réservation au 02 33 95 01 26.

• 18h00 CONFÉRENCE > L’homme et sa parure, une histoire de l’élégance masculine par Massimiliano MOCCHIA DI COGGIOLA, suivi du commentaire des vêtements cousus par le tailleur et collectionneur Adrien CHOMBART DE LAUWE.

D’où vient le dandy ? Quels sont ses vêtements ? Avant de s’interroger sur le style des épigones de l’élégance masculine, il sera bon de comprendre les origines de la garde-robe masculine dite classique , ses évolutions et ses variantes. De la fin du XVIIIème siècle aux années 1920, voici une brève histoire de la mode masculine et des personnages qui ont façonné notre modernité.

Informations pratiques

– RDV Cinéma Le Normandy, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

– Gratuit, dans la limite des places disponibles.

• 19h45 À LA TABLE DE JULES.

Reconstitution historique d’une table du XIXème par François QUERE.

Jules Barbey d’Aurevilly a beaucoup fréquenté les tables publiques à une époque où le restaurant moderne devient un lieu décisif de sociabilité urbaine. À Paris comme en province, il y dîne souvent, et ses Memoranda, ses correspondances et ses notes de frais, notamment celles relevées à l’Hôtel du Louvre à Valognes ou dans les établissements parisiens du boulevard des Italiens, témoignent d’un rapport attentif à ce qu’il consomme, à l’endroit où il le fait et à ceux avec qui il partage la table. Choisir un restaurant, commander un plat, décider d’un vin ou d’une heure tardive pour se mettre à table, c’est déjà se situer socialement.

La table devient un langage, un prolongement de l’identité de celui qui la dresse et de celui qui y prend place. Le choix de la vaisselle, des couverts, des matières et de la disposition des objets compose une signature. Comme le vestiaire, le dressage affirme une singularité l’idée d’ensemble est de mettre en évidence la préfiguration de l’éclectisme à travers la persistance des modèles néoclassiques mêlée au retour en force des lignes rocailles.

Informations pratiques

– RDV Cour du château médiéval, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

– Un rôtisseur sera présent dans la cour du château pour permettre au public de se restaurer sur place.

– Stationnement gratuit à proximité des différents sites.

• 21h30 AVANT PREMIÈRE > L’Ensorcelée présentée par Jean-Marc CULIERSI.

La programmation se poursuit avec la projection de L’Ensorcelée, adaptation du roman éponyme de Jules Barbey d’Aurevilly produite par l’ARCA et actuellement présentée en tournée à travers la Normandie.

En 1802, dans une France encore marquée par les violences de la Révolution, Jeanne de Feuardent, jeune noble isolée, se consume pour La Croix-Jugan, un ancien prêtre-chouan, dont le visage défiguré porte les stigmates de son passé sanglant.

L’Ensorcelée met à nu un récit âpre, qui dépasse son cadre historique pour interroger, avec une acuité troublante, nos logiques contemporaines d’emprise et de dépossession.

Informations pratiques

– Cinéma Le Normandy, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

– Projection gratuite, suivie d’une discussion avec Jean-Marc CULIERSI. .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

L’événement Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-24 par Attitude Manche