Informations pratiques

Campbon

Du grain à la farine Atelier découverte & visite du moulin

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05

Venez découvrir, en famille, le chemin du grain jusqu’à la farine au Moulin de la Bicane.

Cette animation accessible dès 3 ans et dure 1h30, pendant lesquelles:

Vous commencerez par un atelier pratique

– Touchez et observez les différents grains,

– Essayez 4 outils différents pour comprendre comment on moud le blé,

– Terminez par le tamisage, la dernière étape avant d’obtenir une farine légère et prête à être utilisée.

Vous découvrirez ensuite le moulin en fonctionnement avec une visite guidée, où Emmanuelle, la meunière, vous expliquera l’ouverture des ailes, la conduite de la meule ou encore le rôle de la bluterie.

Un atelier mêlant le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût, l’apprentissage par la manipulation et l’observation.

Un très beau moment à passer en famille sans jamais s’ennuyer. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Du grain à la farine Atelier découverte & visite du moulin Campbon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay