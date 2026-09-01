Informations pratiques

Plélan-le-Grand

Du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire

Place de l’Église Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, découvrez le Plélan d’autrefois en observant l’architecture ancienne du bourg et du village du Gué. Empruntez les chemins de campagne bucolique en suivant notre guide qui vous fera voyager à travers le temps.

Tarif 6€ / Gratuit moins de 7 ans.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.

RDV au parking de l’église Saint Pierre de Plélan-le-Grand 15 mn en avance

Sortie ouverte aux chiens tenus en laisse. .

Place de l’Église Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brocéliande