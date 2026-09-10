Du jardin au musée, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Du jardin au musée 19 et 20 septembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez entendre le récit de la création du musée dans ce quartier de Richebourg, du 18e siècle jusqu’à sa rénovation récente… Son histoire est passionnante !

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine

© Musée d’arts de Nantes