DU JOUR OU J’AI PÉTÉ LES PLOMBS LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DU JOUR OU J’AI PÉTÉ LES PLOMBS

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 21:00:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-25

On retrouve Lucie B. pour quelques notes jouées à la flûte traversière, entrelacées de mots.

Le texte raconte la chute, suite à un burn-out, puis la longue traversée des ombres d’une dépression sévère douze années durant et la guérison, pas à pas, comme on grimpe un escalier en colimaçon.

Un jour est arrivé l’envol, véritable sortie d’une chrysalide de ténèbres, le souffle retrouvé pour interpréter Les Folies d’Espagne de Marin Marais qui portent si bien leur nom désormais. S’en aller chercher son âme au fond du puits, trouver la liberté, le plaisir de vivre et la joie d’aimer. Ce spectacle est une offrande. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

We hear from Lucie B. again with a few notes played on the transverse flute, interwoven with words.

L’événement DU JOUR OU J’AI PÉTÉ LES PLOMBS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE