Du rivage à l’assiette Office de tourisme Terroir de Caux Quiberville-sur-Mer
mercredi 28 octobre 2026 · Office de tourisme Terroir de Caux · Quiberville
Informations pratiques
Quiberville-sur-Mer
Du rivage à l’assiette
Office de tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Dans le cadre du programme d’animations Croq’ ton Terroir, nous vous proposons de partir à la découverte du littoral, de la faune et la flore qui y vive en compagnie de Zoë, votre guide pour la matinée, profitez ensuite d’une dégustation de fruits de mer de chez Albâtre et Caux.
Nous marcherons sur le littoral, dans les galets et sur le sable, merci de vous équiper avec une tenue et des chaussures adaptées.
Sur réservation. .
Office de tourisme Terroir de Caux 12 Rue de la Saâne Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32
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English : Du rivage à l’assiette
L’événement Du rivage à l’assiette Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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