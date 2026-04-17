Randonnée avec Sentier Naturo (6.43km) Quiberville-sur-Mer

Informations pratiques

Quiberville-sur-Mer

Randonnée avec Sentier Naturo (6.43km)

Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Forts du constat que nombre de personnes sont de plus en sédentaires, et convaincus qu’il n’existe aucun médicament, actuellement utilisé ou potentiel qui offre autant de promesses en ce qui concerne le maintien de la santé qu’un programme d’exercice physique à vie, nous avons choisi de proposer des promenades faciles qui remettent tous ceux qui le souhaitent dans le droit chemin… Le chemin de la marche régulière, d’une activité santé et d’une sortie vitalogène )

Grâce à des parcours simples et sans difficulté (balades de 4-8 km, marche courte, dénivelé réduit), nous vous faisons découvrir des chemins pittoresques et la flore locale pour partager notre amour de la Normandie et de la flânerie entre amis. Avec nous, pas d’exploit sportif ou d’esprit de compétition, chacun reste à l’écoute de ses possibilités sans forcer, ni se mettre en danger.

Nous avons à coeur d’optimiser votre vitalité dans le respect des capacités et des envies de chacun.

Seul impératif, savoir marcher… et s’assurer auprès de votre médecin de l’absence de contre-indication à la pratique d’une promenade de moins de 2 heures en plein air.

Marcher c’est bon pour la santé.

marcher c’est bon pour le moral.

Marcher en Normandie c’et beau !

(Possibilité de covoiturage à partir de Dieppe (lieu de RDV à fixer avec les organisateurs de Sentiers Naturo).

Adhérez à l’association pour bénéficier de tarifs préférentiel, formulaires d’inscription et de décharge disponibles sur le site. Inscription par mail ou téléphone.

Randonnée facile de 6.43km à Quiberville-sur-Mer. .

Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 24 95 59 sentiers.naturo@gmail.com

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English : Randonnée avec Sentier Naturo (6.43km)

L’événement Randonnée avec Sentier Naturo (6.43km) Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux