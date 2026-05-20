Du roman à l’écran Les Gouteuses d’Hitler Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Du roman à l’écran Les Gouteuses d’Hitler Rue Amiral Courbet Saint-Astier dimanche 14 juin 2026.
Saint-Astier
Du roman à l’écran Les Gouteuses d’Hitler
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Présentation du roman et projection du film “Les Gouteuses d’Hitler”
Après le film, club lecture autour d’un verre. Animation par Sophie Lacaussague.
15h, Centre Culturel.
Tarifs habituels du cinéma.
Sur inscription.
La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr
Présentation du roman et projection du film “Les Gouteuses d’Hitler”
Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .
Après le film, club lecture autour d’un verre. Animation par Sophie Lacaussague.
15h, Centre Culturel.
Tarifs habituels du cinéma.
Sur inscription.
La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr .
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Du roman à l’écran Les Gouteuses d’Hitler
Presentation of the work ?Wuthering Heights? and its adaptations before the film ?Wuthering Heights? is shown.
After the film, ?club lecture? with a drink.
Free, registration required.
4:30pm, Centre culturel
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Du roman à l’écran Les Gouteuses d’Hitler Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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