Du saumon dans les arbres ! (43), Domaine du Pradel, Saint-Julien-des-Chazes

Du saumon dans les arbres ! (43) Vendredi 10 juillet, 14h30 Domaine du Pradel Haute-Loire

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Saint-Julien-des-Chazes (43)

10 juillet 2026 / 14h30 – 17h

Découvrez le temps d’une balade alluviale à deux voix, les interactions insoupçonnées entre rivière et forêts, entre histoires de poissons migrateurs, voyages de plantes, sciences et poésie. À travers des approches sensorielles, naturalistes et pédagogiques, Angélique, animatrice au Conservatoire botanique du Massif central, et Pierre, animateur au Conservatoire national du Saumon Sauvage vous offrent un autre regard sur le saumon sauvage et l’écosystème de la rivière Allier…

Sortie proposée en collaboration avec le Département de Haute-Loire.

Durée : 2h30

Public : Limité à 25 participants (à partir de 6 ans). Goûter offert aux participant.e.s

RDV : Domaine le Pradel, parking de mise à l’eau canoë ; 45°02’25.7»N 3°35’20.6»E

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à exploration en sous-bois, coteaux, rochers et berges de l’Allier. Goûter offert.

Gratuit

Réservation : Office de Tourisme de Langeac – 04 71 77 05 41

Infos : Pierre Ribeyre 06 63 49 59 55

Pour découvrir toutes les autres sorties nature organisées par le Département de la Haute-Loire, téléchargez le programme.

Domaine du Pradel Saint-Julien-des-Chazes Saint-Julien-des-Chazes 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 05 41 »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/uploads/agenda/423/attachments/brochure-sorties-natures-2026-moydefplus.pdf »}]

Une balade immersive sur les bords de la rivière Allier.

Emmanuel Lerbret