SORTIE NATURE | DES SAUMONS ET DES ARBRES Saint-Julien-des-Chazes
SORTIE NATURE | DES SAUMONS ET DES ARBRES Saint-Julien-des-Chazes vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Julien-des-Chazes
SORTIE NATURE | DES SAUMONS ET DES ARBRES
DOMAINE DU PRADEL Saint-Julien-des-Chazes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir le long d’une balade alluviale, les interactions insoupçonnées entre rivières et forêts, dans un mélange subtil de sciences et de poésie.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.
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DOMAINE DU PRADEL Saint-Julien-des-Chazes 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr
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English :
Come and discover the unsuspected interactions between rivers and forests, in a subtle blend of science and poetry.
Reservations required at the Langeac tourist office.
L’événement SORTIE NATURE | DES SAUMONS ET DES ARBRES Saint-Julien-des-Chazes a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier