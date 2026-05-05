Du sel dans les yeux – Sébastien Kheroufi, La Digue du large, Marseille

Du sel dans les yeux – Sébastien Kheroufi 21 – 23 mai La Digue du large Bouches-du-Rhône

Jauge limitée, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

PERFORMANCE/THÉÂTRE

CRÉATION

Jeudi 21 mai, Vendredi 22 mai et Samedi 23 mai à 18h (heure de rendez-vous pour la navette maritime)

Digue du large, Grand port maritime de Marseille

Rendez-vous à Icard Maritime – DEPART CALANQUES : à l’angle entre le quai des Belges et le quai du Port, en face de la Samaritaine, pour un départ en bateau.

Gratuit – Déconseillée au moins de 16 ans.

Cette pièce comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certaines spectatrices et de certains spectateurs.

Durée : 1h20 (hors temps de transport / prévoir 18h > 21h départ/arrivée Vieux-Port)

Réservation obligatoire (en ligne à partir du lundi 4 mai 2026)

Du sel dans les yeux est une performance conçue comme le prologue de la prochaine création de Sébastien Kheroufi, La Mort du Môme, spectacle qu’il écrit et mettra en scène au Théâtre national de La Colline en novembre 2026. En écho, il présentera également à l’automne 2026, au Panthéon, l’épilogue de cette œuvre, Les Enfants de la patrie. Entre ces deux gestes – la mer et le monument, le sel et la pierre – se dessine l’axe profond de ce projet : une fresque politique, sociale et familiale.

Du sel dans les yeux est une quête sur ce qui se joue entre deux rives, entre deux langues, entre deux histoires. Une tentative pour comprendre ce temps suspendu du voyage, ces 24 heures de traversée en bateau entre Alger et Marseille. Sébastien Kheroufi traverse différentes générations à travers une invitation faite à sept autrices et auteurs, pour qu’ils et elles écrivent à partir de cette traversée, du voyage, de l’exil, de cette double culture portée comme une richesse et parfois comme une fracture. Que disent les enfants de l’histoire de leurs parents ?

Une tentative de créer, quelque part entre Alger et Marseille, un espace possible où nos histoires puissent se raconter autrement.

Conception et mise en scène Sébastien Kheroufi

Auteurs Amine Adjina, Rachida Brackni, Chouf, Nasser Djemaï, Faïza Guène, Sébastien Kheroufi, Soso Maness et Lina Soualem

Fabrication du livre Tumulte éditions

Distribution Chouf, Hakim Hamadouche, Reda Kateb, Lyna Khoudri, Ulysse Dutilloy-Liégois, Soso Maness, Mouna Soualem

Avec la participation exceptionnelle de deux amatrices du territoire, Magida Bel Abbes et Cheyreen

Création sonore Raphaël Thoreau La Salle

Sébastien Kheroufi est assisté par Louise Kretzschmar.

Production Compagnie La Tendre Lenteur

Co-productions Institut Français | Lieux Publics – Centre national des arts de la rue et de l’espace public & pôle international de production et de diffusion.

La compagnie La Tendre Lenteur est conventionnée par la DRAC Ile de France et par Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle.

La compagnie La Tendre Lenteur est accompagnée par Céline Martinet – Tapioca Production.

La Digue du large La Digue du large, Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Rendez-vous à Icard Maritime – DEPART CALANQUES : à l’angle entre le quai des Belges et le quai du Port, en face de la Samaritaine, pour un départ en bateau afin de rejoindre la Digue du large.

Saison Méditerranée 2026

©Sébastien Kheroufi