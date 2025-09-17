Du son dans les z’oreilles Rue de la gare Le Folgoët

Du son dans les z’oreilles Rue de la gare Le Folgoët vendredi 28 août 2026.

Du son dans les z’oreilles

Rue de la gare Place des pardons Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-28

7ème édition

Toujours plus festive, on a hâte de vous annoncer la programmation ! .

Rue de la gare Place des pardons Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89

