Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne

Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Partez pour une balade dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane, en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’arbre d’Or, l’étang du miroir aux fées, le rocher des faux amants ainsi que le siège de Merlin ! Histoires et légendes de cette forêt mystérieuse vous seront contées. La balade vous emmène également au sein de l’église du Graal, à la fois mythique et mystique, pour comprendre ce qui la rend unique au monde.

Tortequesne, la besace remplie d’histoires, vous raconte milles contes sur les milles sentiers de la forêt.

-> 4km rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

