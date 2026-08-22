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AGENDA · Damigny

Du Verger à La Cave Damigny

samedi 3 octobre 2026 · Damigny

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Rue du Chemin de Maure
Ville
61250 Damigny
Département
Orne
Tarif

Damigny

Du Verger à La Cave

Rue du Chemin de Maure Damigny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Passez une journée conviviale autour des produits cidricoles et découvrez les arbres fruitiers oubliés. Tout au long de cette journée seront programmés

– des ateliers démonstration de techniques (par des professionnels ou anciens professionnels) dans la fabrication du cidre, du poiré et du Cormé ;
– des animations autour du thème de la pomme au cidre, en passant par des vieux outils et des techniques nouvelles ;
– des temps de dégustations

Entrée gratuite   .

Rue du Chemin de Maure Damigny 61250 Orne Normandie   DuVergeralaCave61@gmail.com

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English : Du Verger à La Cave

L’événement Du Verger à La Cave Damigny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CUA ALENCON

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