Du Verger à La Cave Damigny
samedi 3 octobre 2026 · Damigny
Informations pratiques
Damigny
Du Verger à La Cave
Rue du Chemin de Maure Damigny Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Passez une journée conviviale autour des produits cidricoles et découvrez les arbres fruitiers oubliés. Tout au long de cette journée seront programmés
– des ateliers démonstration de techniques (par des professionnels ou anciens professionnels) dans la fabrication du cidre, du poiré et du Cormé ;
– des animations autour du thème de la pomme au cidre, en passant par des vieux outils et des techniques nouvelles ;
– des temps de dégustations
Entrée gratuite .
Rue du Chemin de Maure Damigny 61250 Orne Normandie DuVergeralaCave61@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Du Verger à La Cave
L’événement Du Verger à La Cave Damigny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Damigny (Orne)
- Concours de la meilleur tarte aux pommes Damigny 3 octobre 2026
- 12ème édition Les Elles de l’Orne Damigny 11 octobre 2026