Du Vin dans les Voiles Le Bono
Du Vin dans les Voiles Le Bono samedi 30 mai 2026.
Le Bono
Du Vin dans les Voiles
Quai Jean Bart Le Bono Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
7 vignerons du Golfe du Morbihan vous donne rendez-vous sur le port du Bono pour vous présenter leurs cuvées 2025.
Evènement lié au tannage des voiles du Forban (bateau du village).
Retrouvez sur place, restauration, buvette et concerts jusqu’à minuit. .
Quai Jean Bart Le Bono 56400 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Du Vin dans les Voiles Le Bono a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56
À voir aussi à Le Bono (Morbihan)
- Fanfare du Bono le dancefloor des 20 ans Le Bono 23 mai 2026