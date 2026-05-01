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Du Vin dans les Voiles Le Bono

Du Vin dans les Voiles Le Bono samedi 30 mai 2026.

Adresse : Quai Jean Bart

Ville : 56400 Le Bono

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Bono

Du Vin dans les Voiles

Quai Jean Bart Le Bono Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

7 vignerons du Golfe du Morbihan vous donne rendez-vous sur le port du Bono pour vous présenter leurs cuvées 2025.
Evènement lié au tannage des voiles du Forban (bateau du village).
Retrouvez sur place, restauration, buvette et concerts jusqu’à minuit.   .

Quai Jean Bart Le Bono 56400 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Du Vin dans les Voiles Le Bono a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT 56

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