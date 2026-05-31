Duathlon des Dervallières pour les 8-17 ans Gymnase Jean Ogé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 14:00 – 18:00

Gratuit : oui GratuitInscriptions sur https://www.klikego.com/inscription/duathlon-jeunes-des-dervallieres-2026/triathlon/1423042188501-12 Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 17

Le duathlon* est ouvert à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 8 à 17 ans. Il s’agit de découvrir un sport, dont la particularité est d’enchaîner 2 disciplines (course à pieds / vélo / course à pieds), selon les distances adaptées à chaque catégories d’âges. Un événement 100 % GRATUIT qui rassemble chaque année près de 300 jeunes athlètes ! Des vélos et des casques sont prêtés gracieusement par la Ligue Régionale de Triathlon des Pays de la Loire (dans la limite du matériel disponible).Plusieurs courses au programme, toujours gratuites ! Programme de l’après-midi : 14h00 : Triathlon jeunes – Poussins 8-9 ans14h30 : Triathlon jeunes – Pupilles Filles 10-11 ans14h30 : Triathlon jeunes – Pupilles Garçons 10-11 ans15h15 : Triathlon jeunes – Benjamins Filles 12-13 ans15h15 : Triathlon jeunes – Benjamins Garçons 12-13 ans16h15 : Triathlon jeunes – Juniors / Cadets / Minimes Filles 14-17 ans16h15 : Triathlon jeunes – Juniors / Cadets / Minimes Garçons 14-17 ans Présence obligatoire 30 min. avant le départ pour le retrait des dossards. ???? À l’arrivée, chaque participant recevra un sac cadeau pour récompenser ses efforts !

Gymnase Jean Ogé Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 31 02 https://triathlon-club-nantais.com/



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