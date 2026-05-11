Duende L’âme du Flamenco Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Metz

Duende L’âme du Flamenco

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un spectacle imaginé et présenté par l’Association Adelante.

Bien plus qu’un spectacle de fin d’année d’une école de flamenco.

Une histoire. Un ressenti. Une soirée pour vibrer à l’âme du flamenco et s’immerger dans la culture andalouse.

Danse, chant, musique, tapas… Vous êtes invités à plonger dans un univers, à vivre une expérience, à découvrir non seulement le travail des élèves, mais aussi la passion de celles et ceux qui font vivre le flamenco au sein de l’association Adelante.

Le flamenco est partout. Il ne se limite ni à une scène, ni à des projecteurs, ni à l’image que l’on s’en fait. Il ne se trouve pas seulement dans les mouvements des volants lourds et colorés des jupons de la danseuse, ni dans les cheveux noirs et gominés du danseur. Il est, tout simplement. Il est dans les mains. Dans l’écho des paumes des mains après les palmas . Dans la voix rauque, parfois douloureuse, parfois joyeuse des chanteurs. Dans les cordes de la guitare. Il est partout. Le duende , ce mot presque impossible à traduire, c’est l’âme du flamenco. Il prend tout son sens lorsqu’on se retrouve face à l’émotion qui se dégage de cet art. C’est cette force-là que nous voulons vous faire découvrir le samedi 20 juin au Centre social Le Quai. Un moment unique, créé à plusieurs par les membres de l’association, avec les membres du Centre social Le Quai. Une soirée construite ensemble, avec les plus petits comme les aînés. Car c’est aussi cela, l’âme du flamenco faire ensemble, chacun avec ce qu’il peut apporter, pour créer quelque chose de beau. De la décoration à l’animation, du buffet à la création d’une mini-exposition, chacun participe à faire naître un grand spectacle.Tout public

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Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A show imagined and presented by the Adelante Association.

Much more than a flamenco school’s end-of-year show.

A story. A feeling. An evening to vibrate to the soul of flamenco and immerse yourself in Andalusian culture.

Dancing, singing, music, tapas? You’re invited to plunge into a universe, to live an experience, to discover not only the work of the students, but also the passion of those who bring flamenco to life within the Adelante association.

Flamenco is everywhere. It’s not limited to the stage, the spotlights or the image we have of it. It’s not just found in the movements of the dancer’s heavy, colorful petticoats, nor in the dancer’s black, slicked-back hair. It simply is. It’s in the hands. In the echo of the palms after the palmas. In the husky, sometimes painful, sometimes joyful voices of the singers. In the strings of the guitar. It’s everywhere. Duende , a word almost impossible to translate, is the soul of flamenco. It takes on its full meaning when we come face to face with the emotion that emanates from this art form. It’s this power that we’d like you to discover on Saturday June 20 at the Centre social Le Quai. A unique moment, created by many: by members of the association, with members of the Centre social Le Quai. An evening built together, with young and old alike. Because that’s also the soul of flamenco: working together, each with what he or she can contribute, to create something beautiful. From the decorations to the entertainment, from the buffet to the creation of a mini-exhibition, everyone takes part in creating a great show.

L’événement Duende L’âme du Flamenco Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ