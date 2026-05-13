Duke Ellington Sacred Concert Avenue Paul Jeanson Lessay

Lessay

Duke Ellington Sacred Concert

Avenue Paul Jeanson Abbaye Sainte-Trinité de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Assistez à un concert d’exception, le Sacred Concert de Duke Ellington, œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse.

Un Grand Chœur de chanteurs amateurs, réunissant des voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes professionnels pour faire résonner le Sacred Concert de Duke Ellington ; Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant), Patricia Grégoire (tap dancer) et Sylvie Laigneau à la direction.

Ce concert offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics. .

Avenue Paul Jeanson Abbaye Sainte-Trinité de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr

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English : Duke Ellington Sacred Concert

L’événement Duke Ellington Sacred Concert Lessay a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche