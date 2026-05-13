Duke Ellington Sacred Concert Avenue Paul Jeanson Lessay
Duke Ellington Sacred Concert Avenue Paul Jeanson Lessay dimanche 14 juin 2026.
Lessay
Duke Ellington Sacred Concert
Avenue Paul Jeanson Abbaye Sainte-Trinité de Lessay Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Assistez à un concert d’exception, le Sacred Concert de Duke Ellington, œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse.
Un Grand Chœur de chanteurs amateurs, réunissant des voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes professionnels pour faire résonner le Sacred Concert de Duke Ellington ; Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant), Patricia Grégoire (tap dancer) et Sylvie Laigneau à la direction.
Ce concert offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics. .
Avenue Paul Jeanson Abbaye Sainte-Trinité de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Duke Ellington Sacred Concert
L’événement Duke Ellington Sacred Concert Lessay a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Lessay (Manche)
- Animation familles J’apprends le consentement Lessay 20 mai 2026
- Atelier adultes Œuvre collective Entre amour et haine Lessay 21 mai 2026
- La réglementation sur la préservation des haies bocagères Lessay 21 mai 2026
- Animation familles Jeux d’extérieurs (molky, pétanque…) Lessay 27 mai 2026
- Pierres en Lumières Exposition de peintres locaux Rue Paul Jeanson Lessay 29 mai 2026