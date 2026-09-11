Informations pratiques

Rouen

D’un verre à l’autre

esplanade Marcel duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-10 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10

Et si vous découvriez Rouen autrement ? Embarquez pour une balade originale au cœur de la ville, rythmée par des dégustations de cocktails inédits ou des mocktails rafraîchissants. Une planche gourmande ou des tapas agrémenteront votre soirée.

Tout commence sur l’Esplanade Marcel Duchamp pour découvrir votre parcours puis en route pour un voyage plein de saveurs ! Trois établissements vous ouvrent leurs portes et vous invitent à partager leur univers, le temps d’une pause festive et conviviale.

Pour enrichir l’expérience, un jeu de questions vous attend. Au menu, des questions sur les cocktails dégustés et quelques clins d’œil à la musique (thème de l’édition Rouen à table ! 2026). Un lot récompensera le gagnant du parcours !

Au fil de votre parcours, vous dégusterez

• Deux cocktails et un mocktail, ou bien trois mocktails selon vos envies

• Une planche ou tapas servie dans l’un des établissements

Rendez-vous entre 17h30 et 19h15 maximum le jour de votre participation pour récupérer votre kit à l’Office de tourisme, esplanade Marcel Duchamp (à côté du musée des Beaux-Arts)

Il n’y pas de temps défini pour effectuer votre parcours, il est réalisable jusqu’à la fermeture des bars.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Consommation d’alcool interdite pour les mineurs moins de 18 ans. .

esplanade Marcel duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : D’un verre à l’autre

L’événement D’un verre à l’autre Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme