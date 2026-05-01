Duo Amarilli Temple Protestant Yutz

Yutz

Duo Amarilli

Temple Protestant 19 rue de la république Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Harpe et chant par Anne Gaëlle Schmitt et Sandra RieffelTout public

0 .

Temple Protestant 19 rue de la république Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 9 54 50 42 13

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English :

Harp and vocals by Anne Gaëlle Schmitt and Sandra Rieffel

L’événement Duo Amarilli Yutz a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME