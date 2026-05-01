Duo Amarilli Temple Protestant Yutz
Duo Amarilli Temple Protestant Yutz dimanche 10 mai 2026.
Yutz
Duo Amarilli
Temple Protestant 19 rue de la république Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Harpe et chant par Anne Gaëlle Schmitt et Sandra RieffelTout public
0 .
Temple Protestant 19 rue de la république Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 9 54 50 42 13
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English :
Harp and vocals by Anne Gaëlle Schmitt and Sandra Rieffel
L’événement Duo Amarilli Yutz a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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