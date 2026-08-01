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AGENDA · Plestin-les-Grèves

Duo Arrin Flûte et Guitare Place de l’Église Plestin-les-Grèves

mercredi 19 août 2026 · Place de l'Église · Plestin-les-Grèves

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise St-Efflam
Ville
22310 Plestin-les-Grèves
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plestin-les-Grèves

Duo Arrin Flûte et Guitare

Place de l’Église Eglise St-Efflam Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Une heure de douceur dans un monde de bruit, laissez-vous enchanter par le charme.
Flûte traversière, guitare et voix a cappella percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!).
Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit.   .

Place de l’Église Eglise St-Efflam Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Duo Arrin Flûte et Guitare Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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