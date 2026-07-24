Quatuor à cordes Festival La vie en musique Place de l’Église Plestin-les-Grèves

Informations pratiques

Plestin-les-Grèves

Quatuor à cordes Festival La vie en musique

Place de l’Église Eglise Saint-Efflam Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Quatuor à cordes (Schubert, Debussy, Beethoven).

Six jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) et menant aujourd’hui une carrière active se produisent lors de ces cinq soirées. L’entrée est gratuite et la participation libre, dans une volonté de rendre ce répertoire accessible à tous, mélomanes comme curieux. .

Place de l’Église Eglise Saint-Efflam Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 85 59 37

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English :

L’événement Quatuor à cordes Festival La vie en musique Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose