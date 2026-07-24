Quatuor à cordes Festival La vie en musique Place de l’Église Plestin-les-Grèves
mercredi 5 août 2026 · Place de l'Église · Plestin-les-Grèves
Informations pratiques
Plestin-les-Grèves
Quatuor à cordes Festival La vie en musique
Place de l’Église Eglise Saint-Efflam Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Quatuor à cordes (Schubert, Debussy, Beethoven).
Six jeunes musiciens formés au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) et menant aujourd’hui une carrière active se produisent lors de ces cinq soirées. L’entrée est gratuite et la participation libre, dans une volonté de rendre ce répertoire accessible à tous, mélomanes comme curieux. .
Place de l’Église Eglise Saint-Efflam Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 85 59 37
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English :
L’événement Quatuor à cordes Festival La vie en musique Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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